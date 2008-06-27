Коллегия МВД уволила начальника харьковской милиции
05:21, 27 июня 2008Общество
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За "неудовлетворительные результаты"
|Станислав КРИЖАНОВСКИЙ
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.
Согласно сообщению, основанием для освобождения С.КРЫЖАНОВСКОГО стали «неудовлетворительные результаты оперативно-служебной деятельности в приоритетных сферах».
С.КРЫЖАНОВСКИЙ возглавлял милицию Харьковской области с мая 2007 года.
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