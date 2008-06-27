Коллегия МВД уволила начальника харьковской милиции

Коллегия МВД Украины, которая состоялась в Запорожье под председательством министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, освободила от должности начальника Главного управления МВД Украины в Харьковской области генерал-майора милиции Станислава КРЫЖАНОВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Согласно сообщению, основанием для освобождения С.КРЫЖАНОВСКОГО стали «неудовлетворительные результаты оперативно-служебной деятельности в приоритетных сферах».

С.КРЫЖАНОВСКИЙ возглавлял милицию Харьковской области с мая 2007 года.