В СБУ передали материалы с места взрыва в херсонском офисе Меджлиса

13:27, 07 февраля 2016
Общество
958 0

Эксперты-взрывотехники обнаружили на месте взрыва осколки, кольцо и пружину от гранаты РПГ.

Собранные материалы переданы в Управление СБУ в Херсонской области / Krym.org

Полиция передала в СБУ материалы, собранные на месте взрыва в офисе представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

"Сегодня в 2.45 в главное управление полиции поступило сообщение, что в офисе Меджлиса произошел взрыв, в результате которого были повреждены двери в подвал. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Правоохранители провели тщательный осмотр места происшествия. Во время проверки эксперты-взрывотехники обнаружили осколки, кольцо и пружину от гранаты РПГ.

"Собранные материалы переданы в Управление СБУ в Херсонской области. Продолжается следствие", - отметили в полиции.

Читайте такжеВ здание херсонского Меджлиса кинули гранату - Чубаров

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook написал, что в Херсоне в здание представительства Меджлиса крымскотатарского народа бросили гранату.

Глава Меджлиса сообщил, что взрывом были снесены двери в подвальное помещение, жертв и других разрушений нет.

По словам Чубарова, руководство Меджлиса оценивает событие как умышленную провокацию со стороны пророссийских сил, направленную на дестабилизацию ситуации на юге Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter