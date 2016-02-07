В СБУ передали материалы с места взрыва в херсонском офисе Меджлиса

Полиция передала в СБУ материалы, собранные на месте взрыва в офисе представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

"Сегодня в 2.45 в главное управление полиции поступило сообщение, что в офисе Меджлиса произошел взрыв, в результате которого были повреждены двери в подвал. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Правоохранители провели тщательный осмотр места происшествия. Во время проверки эксперты-взрывотехники обнаружили осколки, кольцо и пружину от гранаты РПГ.

"Собранные материалы переданы в Управление СБУ в Херсонской области. Продолжается следствие", - отметили в полиции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook написал, что в Херсоне в здание представительства Меджлиса крымскотатарского народа бросили гранату.

Глава Меджлиса сообщил, что взрывом были снесены двери в подвальное помещение, жертв и других разрушений нет.

По словам Чубарова, руководство Меджлиса оценивает событие как умышленную провокацию со стороны пророссийских сил, направленную на дестабилизацию ситуации на юге Украины.