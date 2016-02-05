СБУ выявила оружие, из которого расстреливали людей на Майдане

Как сообщает пресс-служба президента, Петр Порошенко принял доклад председателя СБУ Василия Грицака и генерального прокурора Виктора Шокина о нововыявленных важных обстоятельствах в следствии по расследованию преступлений против участников Революции Достоинства на Майдане.

Грицак и Шокин отметили, что найдено оружие, из которого убивали Героев Майдана.

Глава СБУ доложил, что в ходе расследования материалов уголовных производств, связанных с событиями Революции Достоинства 2013-2014 годов, службой был предпринят ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых были обнаружены фрагменты 23 единиц огнестрельного нарезного оружия, из которого стреляли на Майдане. Оружие было повреждено механическим способом, спилены идентификационные номера.

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По результатам проведенной экспертизы СБУ идентифицировала 12 из 23 единиц оружия.

«С большой долей вероятности можно сказать, что это фрагменты 22 автоматов Калашникова и одного пулемета Калашникова, кроме этого – один ствол 12 калибра охотничьего гладкоствольного оружия», – сообщил Грицак.

Глава СБУ также сообщил, что после получения выводов экспертизы соответствующие материалы были направлены в Генеральную прокуратуру и МВД.

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«Следствием доказано полностью и бесспорно, что из этого оружия убивали майдановцев», - отметил в свою очередь Шокин.

Он пообещал в ближайшее время проинформировать, в каких конкретно случаях оно использовалась.