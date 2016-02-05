За дело трех взяточников СБУ в Запорожской области взялась военная прокуратура

Военная прокуратура расследует уголовные производства в отношении трех сотрудников СБУ в Запорожской области, которые подозреваются в вымогательстве и взяточничестве.

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Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы военной прокуратуры Южного региона Украины (Одесса) Павел Аксенов, 4 февраля сотрудники Военной прокуратуры Запорожского гарнизона провели следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 УКУ (получение неправомерной выгоды).

«Открыто два уголовных производства по ст. 368. Трем фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - сказал Аксенов.

Напомним, согласно сообщению пресс-центра СБУ, трое сотрудников Запорожского управления СБУ подозреваются в вымогательстве и взятках. Так, двое оперативных сотрудников управления требовали 200 тыс. грн взятки за закрытие уголовного производства за злоупотребление на одном из крупных бюджетообразующих предприятий области. Правоохранители задержали вымогателей во время получения части взятки – 25 тыс. грн.

Следователь управления требовал 10 тыс. долл. взятки за непривлечение к ответственности лиц, причастных к организации канала нелегальной миграции.

Всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении правонарушения в соответствии с ч. 3 ст. 368 УКУ (получение неправомерной выгоды).

Сегодня, 5 февраля, указанным лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 275 тысяч гривень.