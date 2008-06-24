Черновецкий очень заинтересовался торговлей в Гидропарке

Столичные власти решили упорядочить торговлю на территории зоны отдыха «Гидропарк».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, соответствующее распоряжение подписал мэр города Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В соответствии с настоящим документом, Главное управление торговли и быта вместе с Днепровской районной госадминистрацией обязаны в течение недели разработать план необходимых мер по надлежащей организации торговли.

Кроме того, коммунальное предприятие «Плес» за этот же срок должен подать схему размещения объектов торговли: малых архитектурных форм, переносных лотков и других конструкций. При этом руководствоваться необходимо существующими возможностями подключения этих объектов к электрическим, водопроводным и другим инженерным сетям.

В свою очередь, компании «Киевэнерго», «Киевводоканал» и санитарно-эпидемиологическая служба города проверят состояние этих сетей и дальнейшую возможность их использования для надлежащего функционирования торговых точек.

Распоряжением также предусмотрено, что Главное управление контроля за благоустройством и районная администрация проверят законность размещения объектов розничной торговли в «Гидропарке» и демонтируют несанкционированные торговые точки.

В случае выявления самовольного захвата земельных участков городские власти будут подавать материалы в правоохранительные органы. Это касается и построенных в «Гидропарке» стационарных сооружений.