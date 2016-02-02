В Ривненской области подорвали стелу памяти Сашка Билого - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Игорь Мосийчук.

"В дежурную часть Ривненской полиции поступило сообщение, что сегодня утром взорвана стела памяти Александру Музычко (Сашку Билому)", - написал депутат.

Читайте такжеНа Ривненщине выпустили под залог пойманного на взятке прокурора, которого когда-то бил на камеру Музычко

Мосийчук напомнил, что стела была установлена на месте гибели Сашка Билого вблизи кафе "Три карася".

В чергову частину Рівненської поліції надійшло повідомлення, що сьогодні зранку підірвано стелу пам'яті Олександру Музич... Опубликовано Ігором Мосійчуком 1 февраля 2016 г.

Как сообщал УНИАН, тело активиста «Правого сектора» Музычко (Сашка Билого) с огнестрельными ранениями в сердце было выявлено ночью 25 марта возле села Бармаки недалеко от Ривного.

Милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Согласно выводам правоохранителей, Музычко нанес сам себе смертельные ранения, оказывая вооруженное сопротивление работникам милиции во время его задержания.