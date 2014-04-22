Сашко Билый застрелился случайно - заместитель генпрокурора

Александр Музычко (Сашко Билый) случайно застрелился из пистолета ПМ во время попытки бойцов “Сокола” его задержать.

Как передает корреспондент УНИАН, такие выводы экспертиз озвучил заместитель генерального прокурора Алексей Баганец на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию обстоятельств гибели Музычко.

Баганец рассказал, что следствие рассматривало две версии этого происшествия. Одна - это то, что убийство Музычко было осуществлено бойцами “Сокола”, превышение ими границ необходимой обороны или же при превышении мер для задержания преступника.

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Вторая версия заключается в том, что телесные повреждения, которые повлекли за собой смерть Музычко, были получены при случайном нажатии Музычко на курок пистолета во время физического контакта с работниками милиции.

Баганец заметил, что выводы тех экспертиз, которые на сегодняшний день уже завершены, говорят в интересах второй версии.

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“Генетические признаки клеток на спусковом механизме пистолета ПМ, изъятого у подозреваемый Музычко., являются смешанными и содержат генетические признаки образца крови Музычко. Пуля из трупа Музычко и пуля, изъятая с места нахождения трупа, отстреляны из пистолета, изъятого у Музычко. Пуля из руки раненного милиционера также отстреляна из этого пистолета, как и пуля, изъятая из-под трупа Музычко”, - сказал Баганец.

Как сообщал УНИАН, тело активиста «Правого сектора» Музычко (Сашка Билого) с огнестрельными ранениями в сердце было выявлено ночью 25 марта возле села Бармаки недалеко от Ривного.

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Милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в МВД заявили, что Музычко, который ранее был объявлен в розыск, был смертельно ранен во время проведения спецподразделением УБОП «Сокол» спецоперации на территории Ривненской области.

Ривненские активисты «Правого сектора» заявили, что Музычко «планомерно убили» работники спецподразделения «Сокол», и обвинили в этом министра внутренних дел Арсена Авакова.

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2 апреля в Министерстве внутренних дел Украины по результатам служебного расследования признали правомерными действия милиционеров во время задержания Музычко.

Согласно выводам правоохранителей, Музычко нанес сам себе смертельные ранения, оказывая вооруженное сопротивление работникам милиции во время его задержания.