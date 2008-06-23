Во Львове и области задействованы более 120 спасателей

На ликвидации последствий стихийного бедствия во Львове и Львовской области задействованы более 120 спасателей МЧС и 30 единиц техники.

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МЧС Игорь КРОЛЬ.

Кроме того, по его словам, в Тернопольской области последствия стихийного бедствия ликвидируют свыше 30 спасателей МЧС и 5 единиц техники, в Черновицкой области, где 20 населенных пунктов остаются без света, – 30 спасателей и 6 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, сегодня на территории Львовской области возник мощный ураган, который буквально за час пронесся над всеми районами области, и едва ли не больше всего вреда нанес городу Львову. Есть информация о четырех погибших в результате стихии.