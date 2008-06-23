Буш отметил сильные лидерские качества министра Тимошенко
18:41, 23 июня 2008Общество
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И сказал ему спасибо за свой визит в Украину
|Богдан ДАНИЛИШИН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, благодарность содержится в письме Дж.БУША в адрес Б.ДАНИЛИШИНА.
В частности, в письме президент США отметил сильные лидерские качества министра и серьезные усилия во имя народа Украины.
«Соединены Штаты и Украина построили дружеские отношения, которые базируются на любви к свободе и миру. Вместе мы сможем работать над расширением безопасности и процветанием за пределами наших стран», - отметил Дж.БУШ.
Напомним, что государственный визит президента США Джорджа Буша в Украину состоялся 31 марта - 1 апреля 2008 года.
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