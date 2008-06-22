В Киеве устроили "велонаезд" на расследование уголовных дел

Почти 500 киевлян провели велосипедный пробег по центральным улицам столицы, посвященный велосипедистам, которые погибли и пострадали на улицах города в течение последних месяцев.

Как сообщили УНИАН в Ассоциации велосипедистов Киева, участники мероприятия требовали от правоохранительных органов честного расследования уголовных дел по ДТП, а от столичной мэрии - обустройства велодорожек.

"Велонаезд" начался и завершился на Софийской площади, под окнами столичного милицейского главка. После пробега часть участников легла на площадь, а другие обрисовывали контуры их тел и велосипедов - как напоминание милиционерам, что дела погибших должны быть доведены до конца, сообщили в Ассоциации велосипедистов.

"К участникам акции вышли уполномоченные лица МВД, которые пригласили организаторов на прием в кабинет начальника киевской милиции Виталия ЯРЕМЫ. Он и другие руководители милицейского ведомства выслушали требования участников акции и пообещали взять под особый контроль расследование этих уголовных дел", - акцентировали участники акции.

Велосипедисты уже объявили, что следующая акция протеста состоится под стенами столичной мэрии. Они пообещали официально пригласить на встречу "под открытым небом" Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, руководство столичной Госавтоинспекции и других чиновников для обсуждения сроков создания в Киеве велосипедной инфраструктуры.

"Мы намерены давить на чиновников всеми возможными способами - до тех пор, пока не будут сделаны конкретные шаги для решения проблем. Чиновники живут за деньги граждан - граждане имеют право заставить их работать!" – говорится в заявлении, распространенном во время акции.

По данным Ассоциации велосипедистов Киева, с начала 2008 года на дорогах столицы произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых 15 человек получили тяжелые травмы, а 3 - погибли. В июне на дорогах столицы погибли уже двое человек - 23-летний музыкант, студент КПИ Алексей Башкирцев и знаменитый украинский литератор и переводчик Анатолий Перепадя.