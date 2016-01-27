В Харькове из-за гриппа работников обязали надевать повязки в местах скопления людей

В Харькове из-за роста уровня заболеваемости гриппом работников учреждений и организаций, которые контактируют с большим количеством людей, обязали работать в марлевых повязках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом сообщила главный санитарный врач города Ирина Зубкова.

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По ее словам, масочный режим введен с сегодняшнего дня, 27 января.

Зубкова отметила, что это меры, которые предусмотрены во время интенсивного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, который наблюдается сейчас. Маски должны носить работники учреждений и организаций, которые контактируют с большим количеством людей.

«Это работники больших супермаркетов, торговых центров, кинотеатров, банков, сферы социального обеспечения и других учреждений, где бывает много людей. Конечно, мы призываем харьковчан ограничить свое посещение мест массового скопления людей, или надевать маску во время визита в такие места. Также маски обязаны носить и работники дошкольных учебных заведений», - отметила Зубкова.

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По ее словам, маски сотрудники детских садов обязаны надевать при приеме детей и когда детей забирают домой родители.

По словам главного санитарного врача города, чтобы проконтролировать соблюдение масочного режима, в учреждения и организации будут приходить сотрудники СЭС, чтобы фиксировать нарушения, после чего будут приниматься соответствующие меры. Харьковчане также могут зафиксировать нарушение и прислать подтверждение в санэпидслужбу.