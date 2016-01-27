Хуг: Ограничение свободы передвижения миссии ОБСЕ уменьшает доверие к сторонам конфликта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по видеосвязи из Вены во время круглого стола "Украина в приоритетах председательства Германии в ОБСЕ в 2016 году", организованного Фондом Конрада Аденауэра и Украинским независимым центром политических исследований.

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"Наибольшими вызовами для миссии в настоящий момент является вопрос безопасности. Ситуация остается непредсказуемой, очень изменчивой, и наши наблюдатели неоднократно попадали, и даже в этом году, под прямой огонь, когда они работают на линии соприкосновения", - заявил Хуг.

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По словам Хуга, несмотря на это, миссия и в дальнейшем заинтересована в расширении наблюдения географически и увеличение количества наблюдателей до 800 человек до конца текущего мандата - конца марта 2016 года.

Также он напомнил о проблемах со свободой передвижения на Донбассе.

"Мы сказали очень четко всем сторонам, что чем больше мы ограничены в нашей свободе передвижения, тем меньше мы можем документировать и фиксировать выполнение сторонами обязательств согласно Минским соглашениям. Чем меньше мы можем это делать, тем меньше мы можем доверять (сторонам)", - заявил Хуг.