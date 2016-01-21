Миссия Украины при ОБСЕ разочарована нежеланием РФ согласиться на расширение мандата наблюдателей на все участки границы

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины в связи с решением Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк».

«Такие действия Российской Федерации свидетельствуют о ее намерении продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования, регулярных войск, боевиков, поддержки террористической деятельности на территории Украины», - отмечается в сообщении.

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В МИД напомнили, что 21 января Постоянный совет ОБСЕ на 1086-м заседании принял решение о продлении до 30 апреля 2016 года мандата Миссии наблюдателей на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк».

«Делегация Украины призвала Российскую Федерацию к неукоснительному выполнению Минских договоренностей и подчеркнула, что выполнение Россией положений п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по установлению контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над украинско-российской государственной границей, а также создание зоны безопасности вдоль нее, является критически важным для де-эскалации ситуации на Донбассе», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, 21 января миссия Украины при ОБСЕ заявила, что Российская Федерация в очередной раз заблокировала расширение мандата Наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на все пограничные пункты украинско-российской границы на Донбассе.

Россия уже неоднократно блокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на все пограничные пункты пропуска, граничащих с территорией РФ со стороны оккупированной части Донбасса.