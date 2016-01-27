ЮНИСЕФ планирует собрать $54,3 миллиона для помощи детям, пострадавшим от конфликта на Донбассе

Как сообщили УНИАН в фонде, в рамках этой кампании ЮНИСЕФ планирует собрать 54,3 млн долларов в этом году для помощи детям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

Впервые в истории организации наибольшая часть средств (25%) будет направлена на предоставление образования детям в чрезвычайных ситуациях. В этом году ЮНИСЕФ планирует значительно увеличить количество детей, которым будет предоставлен доступ к образованию в чрезвычайных ситуациях: с 4,9 млн детей в начале 2015 года до 8,2 млн в 2016 году.

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Директор программ ЮНИСЕФ по помощи детям в чрезвычайных ситуациях Афшан Хан заявил, что, формируя сознание детей и молодежи, «мы выстраиваем надежду на то, что они смогут увидеть лучшее будущее для себя, своих семей и общин, и таким образом, смогут положить конец непрекращающемуся кругу кризисных ситуаций и конфликтов».

В Детском фонде ООН отметили, что в 2016 году ЮНИСЕФ требует вдвое больше средств для оказания гуманитарной помощи детям в чрезвычайных ситуациях, чем три года назад. В ЮНИСЕФ сообщили, что конфликты и экстремальные погодные условия заставляют большое количество детей оставлять дома и подвергают еще большее количество детей на риск голода, насилия, жестокого обращения, заболеваний, ставят под угрозу их образование.

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«Сейчас 1 из 9 детей в мире находится в зоне конфликта. В 2015 году дети в возрасте до 5 лет, проживающие в странах и регионах, охваченных конфликтом, в два раза чаще умирали от причин, которые во многих случаях можно было предотвратить, по сравнению с детьми в других странах», - говорится в сообщении.

Кроме того, количество людей, которые вынуждены покинуть свои дома, продолжает расти - в 2015 году только Европа приняла более 1 млн мигрантов и беженцев.

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“Во всем мире миллионы детей были вынуждены покинуть свои дома из-за насилия и конфликтов. В Украине было зарегистрировано более 208 тыс. внутренне перемещенных детей", - заявила глава Детского фонда ООН в Украине Джованна Барберис.

Общая программа гуманитарной помощи ЮНИСЕФ планирует охватить 76 млн человек в 63 странах, в том числе в Украине в 2016 году. Средства, собранные ЮНИСЕФ, будут использованы на оказание немедленной гуманитарной помощи, а также на более долгосрочные программы развития для детей и семей.

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В 2015 году ЮНИСЕФ оказал гуманитарную помощь миллионам детей, в том числе 22,6 млн человек получили доступ к безопасной воде, 11,3 млн детей были вакцинированы от кори, 2 млн детей были спасены от недоедания, 2 млн детей получили психологическую помощь, 4 млн детей получили доступ к базовому образованию.