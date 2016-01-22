В оккупированном Крыму судят местного жителя, вывесившего флаг Украины над своим домом

Украинца Владимира Балуха из села Серебрянка Раздольненского района Крыма судят из-за того, что он установил украинский прапор на доме, передает "Новая газета".

Отмечается, что в декабре 2013 года, с началом Майдана, Владимир вывесил на крыше своего дома флаг Украины, который висел и после "референдума". При этом Балух отмечает, что так называемое присоединение полуострова к РФ он не признает.

Когда в апреле 2015 года в его дом пришли сотрудники ФСБ, он решил побыть у друзей. Когда после 11 дней Балух вернулся домой, узнал, что за это время силовики были у его матери 4 раза, в его доме тоже, а флаг Украины был сорван.

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"Жена рассказала, что меня заподозрили в краже коробки от трактора Т-74", - сообщил он.

А 14 ноября к нему снова приехали, обвиняя в краже автомобиля Ваз-2106.

Прошедший после задержания Балуха обыск в его доме, правда, ни автомобиля ВАЗ-2106, ни даже следов от него не обнаружил. В результате дело возбудили по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти": наказание по ней не жесткое — до года исправительных работ.

Как сообщал УНИАН, суд временно оккупированного Симферополя заочно арестовал народного депутата Украины Мустафу Джемилева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Джемиль Темишев. По его словам, Джемилев объявлен в федеральный розыск.