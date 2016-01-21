Мустафу Джемилева заочно арестовали в оккупированном Крыму

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Джемиль Темишев.

"Следователь и прокурор, обосновывая свое ходатайство, говорили о том, что в отношении Мустафы Джемилева возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ, он скрывается от следствия и суда, может оказать давление на свидетелей, уничтожить улики, является гражданином другого государства, не имеет постоянного места жительства на территории Крыма", – сообщил Темишев.

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Он отметил, что в настоящее время Джемилев объявлен в федеральный розыск.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следователя и заочно избрал в отношении Джемилева меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня в Киевском районном суде г. Симферополя рассматривалось постановление следователя УФСБ о возбуждении перед су... Опубликовано Джемилем Темишевым 20 января 2016 г.

Напомним, ранее крымское управление ФСБ России вызвало на допрос жену лидера крымских татар Мустафы Джемилева Сафинар. Повестку прислали по поводу опор, поваленных в Херсонской области.