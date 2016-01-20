В оккупированном Крыму под суд попадет еще один активист Евромайдана за "покушение" на жизнь беркутовцев

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Коломийца, 1993 г.р.

Он обвиняется в покушении на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

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"По версии следствия, Коломиец, являясь членом экстремисткой организации - УПА - в ходе массовых беспорядков в Киеве в январе 2014 года совершил покушение на жизнь двух сотрудников крымского спецподразделения «Беркут», забросав их бутылками с зажигательной смесью", - сообщается на сайте прокуратуры.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Киевский районный суд Симферополя приговорил активиста Майдана Александра Костенко к 4 годам и 2 месяцам заключения в колонии общего режима за якобы избиение беркутовца.