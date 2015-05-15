Суд в оккупированном Крыму дал 4 года активисту Евромайдана за якобы избиение беркутовца

Киевский районный суд Симферополя приговорил активиста Майдана Александра Костенко к 4 годам и 2 месяцам заключения в колонии общего режима.

Как сообщает «Крым.Реалии», суд признал Костенко виновным в причинении легкого вреда здоровья, совершенного по мотивам идеологической ненависти или вражды. Суд согласился с доводами обвинения, что подсудимый «прицельно бросил камень» в сотрудника милицейского спецподразделения «Беркут» во время акций протеста в Киеве 18 февраля 2014 года. Также Костенко признан виновным в хранении огнестрельного оружия. В ходе обыска в Симферополе у него был обнаружен обрез.

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Костенко своей вины не признаёт. Его защита намерена обжаловать приговор, в том числе и в Европейском суде по правам человека.

Ранее адвокат Костенко Дмитрий Сотников заявил, что накануне вынесения приговора его подзащитного в СИЗО не кормили и избивали.

Костенко арестовали в Крыму 8 февраля 2015 года. 24 марта дело Костенко было передано в Киевский районный суд Симферополя.

Как сообщал УНИАН ранее, так называемая прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская попросила Киевский райсуд Симферополя приговорить активиста Майдана Александра Костенко к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы и штрафу 80 тысяч рублей.