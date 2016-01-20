Непогода не покидает Украину: по всей территории объявлено штормовое предупреждение
07:59, 20 января 2016Общество
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В среду, 20 января, синоптики объявили по Украине штормовое предупреждение.
В Украине снова объявили штормовое предупреждение / Фото УНИАН
Об этом сообщили в Укргидрометеоцентре.
20 января на Левобережье отдельные порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны ожидается гололедица.
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Отмечается, что температура ночью будет достигать -10...-15, в Карпатах и местами на Прикарпатье -16...-21, в восточных областях, Приазовье и Крыму -5...-10 мороза; днем -4...-9, на Закарпатье и крайнем юге страны 0...-4.
В столице сегодня существенных осадков не ожидается. Температура ночью -10...-12, днем -6...-8.
Мощные метели покидают Украину, но морозы усилятся
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