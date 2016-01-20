Непогода не покидает Украину: по всей территории объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в Укргидрометеоцентре.

20 января на Левобережье отдельные порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны ожидается гололедица.

Читайте такжеНа Крещение в Украине объявлено штормовое предупреждение

Отмечается, что температура ночью будет достигать -10...-15, в Карпатах и местами на Прикарпатье -16...-21, в восточных областях, Приазовье и Крыму -5...-10 мороза; днем -4...-9, на Закарпатье и крайнем юге страны 0...-4.

В столице сегодня существенных осадков не ожидается. Температура ночью -10...-12, днем -6...-8.