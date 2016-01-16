В ближайшие два дня погода серьезно ухудшится: усилится ветер, Украину заметет снегом

В большинстве областей Украины 17-18 января ожидается значительное осложнение погоды.

Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции, в течение 17-18 января в ряде областей Украины ожидаются очень сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы при сильном ветре. В частности, в течение двух дней опасные стихийные явления будут наблюдаться на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, 18 января и Харьковской и Сумской областей.

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«Непогода может привести к существенному осложнению движения транспорта, поэтому для обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойной работы снегоочистительной техники на сложных участках автодорог на время ликвидации последствий стихии возможны ограничения передвижения транспортных средств», - предупреждают в Нацполиции и просят водителей без необходимости не выезжать на собственном транспорте, а выехавшим внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины.

«Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения с особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневрирований. Если возникает необходимость остановиться, снижайте скорость постепенно. А при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Отправляясь в дорогу, не забывайте о зарядном устройстве к мобильному, горячих напитках в термосе, запишите номера телефонов аварийных служб», - советуют водителям в Нацполиции.