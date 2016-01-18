"Организация вождистского типа": у Яроша рассказали о выборе названия для его нового движения

Об этом на своей странице в Facebook сообщила блогер, журналист и боец Добровольческого украинского корпуса Елена Билозерская.

Она отметила, что название еще может измениться, но решение включить в него фамилию Яроша принципиальное, "от этого мы не откажемся".

При этом, по словам Билозерской, она предлагала более лаконичный вариант - "Люди Яроша", а сам экс-лидер ПС вообще был против того, чтобы движение называли его именем.

"Сам Дмитрий Ярош очень долго был против своего имени в названии – во-первых, из скромности, во-вторых, не хотел, чтобы о нас говорили – вот именно то, что некоторые из вас уже сейчас активно строчат в комментариях. Но нам удалось его убедить", - написала она.

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Билозерская отметила также, что это решение не было единогласным, многие члены нового движения считают, что ориентироваться нужно только на идею, а не на человека. Однако их переубедили их собратья, которые уверены, что ориентироваться надо именно на лицо, которому они доверяют и которое представляет структуру, а не на абстрактные привлекательные идеи, которые каждая политсила может внести в свою программу.

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"Организация вождистского типа"? Именно так. Кого это не устраивает – быстро идут в другие структуры или создают свои", - написала Билозерская.

Как сообщает УНИАН, 11 ноября Ярош объявил о выходе из "Правого сектора". Депутат подчеркнул, что он категорически отрицает "псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина и пятнает репутацию патриотов". Вместе с Ярошем из "Правого сектора" вышли 5-й и 8-й батальоны, а также 15-й запасной батальон ДУКа (Харьковская область) и медицинский батальон "Госпитальеры".

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В "Правом секторе" заявили, что Ярош не ослабил движение своим уходом. В организации пожелали бывшему лидеру и его единомышленникам успехов в революционной деятельности. Позже бойцы предложили ему лично возглавить Добровольческий украинский корпус "Правый сектор", на что он согласился.

28 декабря Ярош объявил о создании нового общественно-политического движения.