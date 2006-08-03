Милиционер застрелил женщину и мужчину в метро

По предварительной версии милиции, трагедия в Харьковском метро, повлекшая гибель трех человек, произошла из-за ревности.

Как сообщал УНИАН, 2 августа милиционер батальона линейного отдела Харьковского метрополитена ГУМВД Украины в Харьковской области старший сержант милиции в метро застрелил двух человек и покончил жизнь самоубийством.

Корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации сообщили некоторые подробности. Так, в 19.15 на станции “Московский проспект” 25-летний работник милиции, который нес службу, из табельного оружия (пистолета Макарова - УНИАН) застрелил 27-летнюю старшего кассира и 30-летнего мужчину. Также милиционер ранил брата последнего (1978 г.р.). После этого в парке Артема, что рядом со станцией метро, милиционер покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову.

Как сообщили в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Харьковской области, предварительная причина трагедии - ревность. Братья якобы пытались защитить женщину.

Пострадавший доставлен в больницу медицинской неотложной помощи с ранением легких и печени. Его прооперировали. Состояние - стабильно тяжелое.

Обстоятельства трагедии продолжают выяснять.