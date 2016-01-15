Полиция просит водителей не планировать на выходные дальние поездки из-за ухудшения погодных условий

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Управления безопасности дорожного движения Департамента превентивного действия Национальной полиции Украины.

По сообщению синоптиков, с 16 января в Украине существенное ухудшение погодных условий с дальнейшим снижением температуры: снег, мокрый снег, местами сильные осадки, на дорогах гололедица. Правоохранители обращаются к водителям с просьбой по возможности отложить поездки на дальние расстояния, быть внимательными и осторожными.

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16 января снег и мокрый снег, в южных и центральных областях с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега, ночью в большинстве северных и центральных, днем в южных и восточных областях местами сильные осадки; 17 января в южных, восточных, Днепропетровской областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, ночью в северных областях метели. На дорогах страны гололедица.

Полиция также напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

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