СБУ вызвала членов "Правого Сектора" в деле по подрыву ЛЭП - командир ДУК

Об этом сообщил командир ДУК «Правый сектор» Андрей Стемпицкий в комментарии hromadske.tv.

«На данный момент известно, что вызывают восьмерых людей из разных областей. Вызывали по телефону, повестки не вручали», - сказал Стемпицкий.

По его словам, сейчас члены организации фигурируют в деле в качестве свидетелей, и после вручения повесток готовы прибыть в главное управление СБУ.

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«Я думаю, что будут приходить, ведь много людей прошли через акцию блокады Крыма», - отметил командир ДУК.

Стемпицкий добавил, что народный депутат, экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош не фигурирует в данном деле.

Как сообщал УНИАН, Гражданская блокада Крыма заявила, что не имеет отношения к подрывам ЛЭП "Каховка-Титан", которой подается электроэнергия на временно оккупированный полуостров.

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Справка УНИАН. В ноябре в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя все четыре магистральные линии электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.

В Крыму и Севастополе из-за обесточивания ввели режим чрезвычайной ситуации, действовали графики аварийных отключений электричества.

Участники блокады Крыма заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач только при условии обрезания проводов в направлении полуострова.

29 ноября госкомпания «Укрэнерго» возобновила линию электропередач 220 кВ «Каховская-Титан» и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма. После достижения договоренностей с активистами блокады Крыма 8 декабря эта ЛЭП была подключена к работе.

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В ночь на 31 декабря поставки в Крым электроэнергии вновь была прекращены из-за повреждения «Каховская-Титан». Днем в «Укрэнерго» заявили, что ремонтные бригады приступили к восстановлению поврежденной линии электропередач.

В настоящее время Крым обеспечивается электроэнергией за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту с Кубани.