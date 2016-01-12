В Одессе из-за гололеда травмы получили почти 300 человек

02:04, 12 января 2016
Общество
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В Одессе меньше чем за неделю из-за гололеда травмы получили почти 300 человек.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания сообщил руководитель департамента здравоохранения Одесского городского совета Игорь Шпак.

По его словам, с 6 января в учреждения здравоохранения города с травмами различной степени тяжести обратилось 282 человека. Потерпевшие получили, в основном, переломы рук и ног.

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«В среднем в сутки обращалось в травматологические пункты 50 человек», - сказал Шпак.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что необходимо привлечь к расчистке территории коммунальные и коммерческие предприятия.

Он добавил, что, несмотря на праздничные дни, руководителям коммерческих структур следовало организовать субботники.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе и области с вечера 4 января было объявлено штормовое предупреждение. В частности, наблюдалось усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с, метель, налипание мокрого снега, гололедица.

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