Рост цен на продукты питания - результат сговора трейдеров?

Исполнительный директор Национального банка Украины по экономическим вопросам Игорь ШУМИЛО не исключает, что рост цен на отдельные продукты питания стал результатом сговора трейдеров или снижения уровня предложения национальных производителей.

Такое предположение И.ШУМИЛО высказал в своей статье «Хватит ли украинской власти мужества в борьбе с инфляцией?», опубликованной сегодня в еженедельнике «Зеркало недели» (№ 22 от 14-20 июня 2008 года).

«За год с мая 2007-го по май 2008-го цены на все продукты питания повысились на 48,5%. Цены по отдельным пищевым товарам обусловлены не экономическими факторами, а являются результатом то ли договоренностей отдельных крупных трейдеров, то ли недостатка предложения продуктов питания украинских товаропроизводителей», - сказал И.ШУМИЛО.

Представитель НБУ подчеркнул, что высокая инфляция является скрытой государственной конфискацией денег у населения через инфляционный налог и, соответственно, угнетает темпы роста реальных доходов населения. «Причем чем выше инфляция, тем больше перераспределение доходов от лиц, имеющих фиксированный доход, к лицам, чьи доходы индексируются в соответствии с инфляцией. Рост потребительских цен носит асимметричный характер для слоев населения с различным уровнем дохода. За счет структуры потребления высокая инфляция в наибольшей степени сказывается на малообеспеченных слоях населения, поскольку цены на продукты питания растут значительно быстрее, нежели потребительские цены в целом по экономике. Кроме того, в условиях высокой инфляции уменьшается желание населения экономить деньги и, как следствие, растут ажиотажный спрос и долларизация», - поясняет он.

И.ШУМИЛО также обращает внимание на тот факт, что наибольшее негативное влияние инфляции ощущают наименее обеспеченные слои населения, расходующие на продукты питания более 70% своих доходов. «Для них инфляция в годовом измерении к концу апреля уже достигает около 38,2%. Даже заложенное в государственном бюджете повышение минимальных пенсий на весь 2008 год (19,9%) при текущей инфляции уже практически не ощутимо», – считает представитель НБУ.

По его словам, покупательская способность доходов населения снизилась за четыре месяца 2008 года на 17,6 млрд. грн. «А потери покупательной способности всех депозитов за этот же период составили 35,7 млрд. грн., за январь-май 2008-го - 39 млрд. грн.», - уточнил И.ШУМИЛО.

Представитель Нацбанка считает, что главными факторами роста инфляции являются внутренние факторы. По его мнению, это необходимо «признать, чтобы не повторять ошибок в будущем».

При этом И.ШУМИЛО уточнил, что основными внутренними факторами роста инфляции являются углубление в последние годы разрыва между темпами роста доходов населения и темпами повышения производительности труда в экономике, экспансионистская фискальная политика всех последних правительств, а также неурегулированность на отдельных товарных рынках.