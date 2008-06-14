В Донецке будет памятник Василию Стусу

В Донецке, в студенческом сквере, появится памятник поэту Василию Стусу. Об этом сообщили УНИАН в ректорате Донецкого национального университета, в котором учился поэт.

По решению Донецкого горисполкома, напротив здания университета вскоре появится новый сквер, на территории которого будет установлен памятник поэту Василию Стусу. Проект памятника и студенческого сквера готов, на месте начаты подготовительные работы.

Справка УНИАН. Величайший писатель, правозащитник Василий Стус родился 6 января 1938 года.

Он стал символом Украинского Сопротивления второй половины ХХ века. Роль, которую играла фигура В.Стуса в развитии украинской литературы ХХ века, восстановлении украинской государственности и национальной идеи, тяжело переоценить.

За правозащитную деятельность, за выступления по поводу репрессий против украинской интеллигенции в сентябре 1980 года поэт был осужден к десяти годам заключения и на пять лет ссылки. Он отбывал наказание в лагере особого режима ВС-389/36 с. Кучино Чуковского району Пермской области. 1982 год поэт провел в камере-одиночке. На протяжении 1980-1985 гг. В.Стус написал последний сборник своих стихотворений «Птах душі». Рукопись книги вернуть из архивов и дел КГБ-МВД не удается до этого времени.

В.Стус умер в ночь с 3 на 4 сентября 1985 года в карцере лагеря.

Г.Белль за книгу «Палимпсесты» выдвигал В.Стуса на получение Нобелевской премии.

В 1991 году за сборник избранных поэзий «Дорога боли» Василию Стусу присуждена Государственная премия Украины им. Т.Г.Шевченко (посмертно).

За короткую жизнь поэт, член Украинской Хельсинской группы, В.Стус оставил 6 томов произведений, большинство из которых переведены на английский и напечатаны на Западе.