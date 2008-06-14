Где сдать кровь для онкобольных детей

По случаю Всемирного дня донора крови, который отмечает 14 июня ряд общественных организаций Украины обратились к соотечественникам с призывом приобщиться к участию в благотворительной сдаче крови для лечения онкобольных детей.

С этим на пресс-конференции в УНИАН выступила представитель Всеукраинской молодежной общественной организации “Ассоциация молодых доноров Украины” Мария ГАВАК. Кроме нее в пресс-конференции приняли участие президент Благотворительной организации Фонд помощи онкобольным детям “Краб” Лариса ЛАВРЕНЮК и ведущая популярного телешоу “Картата потата” Даша МАЛАХОВА.

М.ГАВАК отметила, что цель мероприятия - привлечь внимание к теме добровольного донорства крови, и чтобы как можно большее количество людей стали регулярными донорами.

По ее информации, сегодня в Украине ситуация с донорской кровью неутешительная: за последние 20 лет общее количество доноров уменьшилось более чем вдвое (в 1991 г. – 1 млн. 464 тыс. человек, в 2006 г. – 657,3 тыс. человек). Это в свою очередь создало чрезвычайно напряженную ситуацию с обеспечением бесплатными донорами крови онкобольных детей, которые нередко оказываются в критическом состоянии только из-за того, что невозможно найти очередную порцию крови.

По данным Ассоциации, в Украине ежегодно диагностируют онкозаболевания у 1,5 тыс. детей. Чаще всего выявляют лейкозы, злокачественные опухоли и лимфомы. Переливание крови – является одним из видов терапии при лечении онкозаболеваний. Введение ребенку дозы крови здорового человека дает импульс к выработке в его организме клеток, необходимых для преодоления заболевания. Количество введений крови в разных случаях разное: оно может быть разовым, а возможно - от 3 до 5 раз.

Как сообщила присутствовавшая на пресс-конференции специалист по вопросам донорства крови Ассоциации молодых доноров Украины Людмила ПЕЛИХ, в Киеве, в частности, кровь для этих детей можно сдать в городском Центре крови, в больнице “Охматдет”, Институте рака, Областном онкогематологическом центре и Киевской городской клинической больнице, на ул. Верховинной. Хотя донором может стать человек в возрасте от 18 лет и крайний возраст не ограничен, все же для лечения детей с онкологическими заболеваниями необходимы доноры в возрасте 20-45 лет, поскольку в этом возрасте кровь чаще обновляется и более пригодна для переливания. Специалист отметила, что каждый донор обязательно проходит квалифицированное обследование непосредственно перед сдачей крови. Л.ПЕЛИХ подчеркнула, что исключается возможность заражения чем-либо человека-донора при сдаче крови, поскольку в центрах переливания используется одноразовое стерильное оборудование. Она также отметила, что донорство полезно для организма человека, поскольку это приводит к обновлению его крови и организма. По данным врачей, полное восстановление крови после сдачи происходит через 2 месяца, таким образом человек может сдавать кровь 5 раз в год.

Как сообщили участники пресс-конференции, в настоящее время каждая общественная организация, которая занимается вопросами донорства, имеет свои базы с постоянными донорами, но их маловато. Д.МАЛАХОВА, которая является благотворительным донором уже на протяжении 10 лет, подчеркнула, что девиз Всемирного дня донора крови – 2008 – “Отдавая кровь регулярно”. По ее убеждению, для современного человека сдачи крови как непосредственной помощи больным - “очень современный способ быть лучшим в настоящем”.