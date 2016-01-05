Coca-Cola извинилась за карту России без Крыма
15:40, 05 января 2016Общество
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Американская компания Coca-Cola исправила "ошибки" на опубликованной "ВКонтакте" карте РФ, на которой отсутствовал оккупированный Крым, Курильские острова и Калининградская область.
Coca-Cola извинилась перед россиянами / Скриншот
Ранее Coca-Cola опубликовала "неправильную" карту без указанных выше территорий, но после массовых возмущений россиян компания таки решила обозначить Крым как территорию РФ и принести извинения.
Coca-Cola
"Уважаемые участники сообщества! Мы приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Карта исправлена! Надеемся на ваше понимание", – отмечалось в сообщении Coca-Cola.
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Стоит отметить, что на данный момент все записи и комментарии в сообществе компании "Вконтакте" удалены, но их можно увидеть в кэше Google.
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