Coca-Cola извинилась за карту России без Крыма

Ранее Coca-Cola опубликовала "неправильную" карту без указанных выше территорий, но после массовых возмущений россиян компания таки решила обозначить Крым как территорию РФ и принести извинения.

"Уважаемые участники сообщества! Мы приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Карта исправлена! Надеемся на ваше понимание", – отмечалось в сообщении Coca-Cola.

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Стоит отметить, что на данный момент все записи и комментарии в сообществе компании "Вконтакте" удалены, но их можно увидеть в кэше Google.