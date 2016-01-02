Часть поврежденного взрывом газопровода на Закарпатье направили на экспертизу - ОГА

В Закарпатской области часть поврежденной трубы газопровода, на котором 1 января произошел взрыв, отправили на экспертизу для установления причины аварии.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

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Как говорится в сообщении, 1 января в 15.30 остаточный газ в поврежденной трубе продуктопровода «Союз» полностью выгорел, после чего ремонтники смогли детально осмотреть место аварии.

По данным пресс-службы, поврежденный участок трубы вырезали и отправили на лабораторный анализ, который и установит окончательную причину аварии.

Согласно предварительным данным, разгерметизация произошла из-за того, что на трубе, которая пролегает в земле на глубине около 1,5 метра, разошелся поперечный шов.

«Вероятная причина – проседание почвы или износ трубы, которая была проложена в конце 70-х годов прошлого века: газопровод «Союз» строился с 1975 по 1979 год», - отметили в пресс-службе ОГА.

В облгосадминистрации также добавили, что на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать аварийные бригады, в ближайшие дни работа газопровода должна быть восстановлена.

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Как сообщал УНИАН, 1 января 2016 года в результате разгерметизации газопровода «Союз» на территории Хустского района Закарпатья произошел взрыв газа с последующим пожаром и поднятием огненного столба на 50 метров в высоту. В результате аварии никто из людей не пострадал, масштабных разрушений нет, вред окружающей среде не нанесен. Отключения населенных пунктов Закарпатья не было, транзит газа из России в страны Евросоюза не нарушался.

Сегодня в полиции заявили, что причиной вчерашнего пожара на газопроводе стала разгерметизация трубы на глубине 1-1,5 метра из-за проседания почвы. При этом в полиции подчеркнули, что труба, в которой газ воспламенился в лесу возле с.Городилово Хустского района, является резервной. Поставки газа по ней в Словакию не осуществлялись.