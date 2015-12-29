В Украине за год брошены за решетку 27 шпионов и предателей – Порошенко
В Украине за год 27 человек запроторены за решетку за шпионаж и государственную измену.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время итоговой коллегии Службы безопасности Украины.
По его словам, завершено расследование 114 уголовных производств по статьям «шпионаж» и «государственная измена».
Читайте такжеМВД: За неделю на блокпостах были задержаны 12 пособников террористов "ДНР"
«27 лицам уже вынесены справедливые приговоры суда, и шпионы и предатели запроторены за решетку именно благодаря усилиям оперативных сотрудников СБУ», - заявил президент.
Кроме того, Порошенко отметил, что было изъято более 1,5 тыс. единиц оружия и около 2 тонн взрывчатки.
Позже в пресс-центре СБУ отметили, что приведенная президентом статистика охватывает год деятельности Службы безопасности.