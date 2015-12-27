Во Львове открыли памятник автору гимна Украины (фотогалерея)

Как передает корреспондент УНИАН, монумент установили в центральной части Львова на углу улиц Бандеры - Чупринки - Вербицкого.

На открытии присутствовали руководство города и области, общественность, активисты общественных организаций.

Председатель общественного комитета по вопросам сооружения памятника, известный поэт Игорь Калинец отметил во время церемонии открытия, один из самых известных композиторов ХХ века является автором, кроме национального гимна, еще несколько гимнов: таких как "Мир вам, братья, мы приносим", "Верховина, свет наш", "Отче наш".

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Отметил выдающегося композитора и его деятельность председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

"Михаил Вербицкий впитал в себя все лучшие черты украинского народа и сумел в словах государственного гимна создать нашу идентичность, - отметил глава Львовской ОГА. - Сегодня особый день для Львовской области и всей Украины. Мы не просто освятили памятник автору национального гимна здесь, в месте украинской духовности и культуры, но и получили еще один государственный символ, который будет напоминать о этнических границах нашего государства - от Сяна до Дона".

Особую благодарность, в частности, выразили председателю Львовского общественно-культурного общество "Надсянья" Владимиру Середе, который лично занимался вопросами изготовления и установки памятника композитору.

Монумент был сооружен на благотворительные пожертвования.

Авторами памятника являются Владимир и Андрей Сухорские. Композиция имеет высоту 2,9 м и состоит из бронзовой скульптуры - фигуры Михаила Вербицкого и гранитной стелы, на которой высечены ноты мелодии гимна Украины.

Во Львове Михаил Вербицкий провел 13 лет своей жизни, где он закончил гимназию и учился во Львовской греко-католической духовной семинарии.