Во Львове украли скульптуру Бандеры
11:15, 24 ноября 2015Общество
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Во Львове неизвестные украли гипсовую скульптуру Степана Бандеры.
Во Львове неизвестные похитили скульптуру Бандеры / bandera.at.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции, экспонат похищен из подвального помещения по улице Лысенко, 46.
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Отмечается, что стоимость гипсовой скульптуры Бандеры на аукционах оценивали примерно в 100 тысяч гривень.
Полиция сообщила, что будет разыскивать злоумышленников.
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