Во Львове украли скульптуру Бандеры

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции, экспонат похищен из подвального помещения по улице Лысенко, 46.

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Отмечается, что стоимость гипсовой скульптуры Бандеры на аукционах оценивали примерно в 100 тысяч гривень.

Полиция сообщила, что будет разыскивать злоумышленников.

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