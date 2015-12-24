Судье, которая разрешила обыски у "бриллиантовых прокуроров", выдвинуто подозрение - Сакварелидзе

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, передает Украинская правда.

Он уточнил, что подозрение выдвинуто не по делу "бриллиантовых прокуроров", но связано с ним.

По словам заместителя генпрокурора, Приндюк "шантажировали, чтобы она признала, что дело "бриллиантовых прокуроров" сфальсифицировано, однако судья отказалась это делать".

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"Сейчас она на стационарном лечении, ей пытались вручить подозрение в больнице. По моей информации, ей прислали подозрение по почте", - сказал Сакварелидзе.

Он также сообщил, что расследование по делу Шапакина-Корнийца завершилось, обвинительный акт передадут в суд в ближайшие дни.

"Сегодня генпрокурор отвечает за следствие, ему подчиняются все замы, в том числе и я. Если он это захочет остановить - остановит. Не захочет - не остановит", - добавил Сакварелидзе.

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Как сообщал УНИАН, бывший заместитель прокурора Киевской области Корниец и первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля. По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности.

Как заявили в СБУ, установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Во время обысков у Шапакина идет было изъято 400 тыс. долларов, а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

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Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.

31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.

Одновременно 21 октября Печерский райсуд Киева начал рассмотрение вопроса об избрании Корнийцу новой меры пресечения, поскольку ему были предъявлены новые подозрения.

22 октября суд избрал ему в качестве меры пресечения залог в 3 млн 45 тыс. грн.

19 ноября Печерский суд рассматривал ходатайство прокуратуры о взятии под стражу Корнийца из-за невнесения им залога в оговоренные законом сроки по второй части обвинения. В частности, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Корнийца.