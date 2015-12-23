Деньги на первом месте: социологи обнародовали рейтинг самых желанных новогодних подарков

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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"Согласно результатам опроса, первые 5 подарков, которые хотели бы получить украинцы – это деньги, романтическое путешествие, автомобиль и аксессуары к нему, бытовая техника и ювелирное украшение",- сообщили в КМИС.

Первое место в рейтинге новогодних подарков, как и в прошлом году, занимают деньги. 13% мужчин хотели бы получить деньги в качестве подарка на Новый год (в 2014 г. было 20%), среди женщин таких 15% (в 2014 г. было 17%). На втором месте среди подарков у мужчин оказался автомобиль и аксессуары к авто – также 13%, среди женщин этот подарок выбрали 1% опрошенных (по сравнению с 2014 годом ситуация практически не изменилась).

На третьем месте подарочных предпочтений у мужчин и на втором у женщин - романтическое путешествие, среди мужчин "да" ответили 6%, среди женщин – 11%.

8% мужчин не ждут никаких подарков на Новый год, среди женщин такой ответ дали 4% (в 2014 г. было 6%).

В этом году среди мужчин и женщин увеличилось количество тех, кто признался, что им не дарят подарков на Новый год – 10% среди мужчин (в прошлом году было 6%) и 8% среди женщин (было 5%).

Получить в подарок деньги хотят почти одинаково представители практически всех возрастных категорий, чуть больше – категории 50-59 лет (15%, в 2014 году было 19%) и 60-69 лет (16% в 2014 году было 19%)

Количество тех, кому не дарят подарков, увеличивается прямо пропорционально возрасту: 18-29 лет - 1%, 70+ – 21% (в 2014 г. было 14%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос общественного мнения 2-11 декабря 2015 года. Методом интервью опрошено 2022 респондента в возрасте 18 и старше, проживающих во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Луганской области опросы проводились только на территории, контролируемой Украиной, в Донецкой области исследование проводилось на территориях, которые контролируются, и на территориях, которые не контролируются Украиной. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%.