За время работы рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам удалось освободить более 80 заложников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сайдик сказал в Минске по итогам последнего заседания контактной группы в 2015 году.

Сайдик рассказал об итогах работы Трехсторонней контактной группы в 2015 году.

Спецпредставитель ОБСЕ сказал, что значительно улучшилась ситуация в сфере безопасности, как только в целом было достигнуто соглашение о соблюдении прекращения огня с начала сентября, а также после подписания приложения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений об отводе танков и артиллерии калибром менее 100 мм и минометов калибром менее 120 мм включительно. "И начат процесс отвода тяжелых вооружений от линии размежевания", - добавил он.

В то же время он напомнил, что были определены 12 приоритетных участков для разминирования территорий на Донбассе.

"Было освобождено более 80 незаконно удерживаемых лиц. Улучшены условия для оказания гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате конфликта, и в частности, от международных организаций и агентств ООН", - сказал Сайдик, объяснив, что речь идет о сроке работы начиная с мая месяца этого года, когда были сформированы четыре рабочие подгруппы трехстороннего контактной группы.

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Он добавил, что были разработаны проекты по восстановлению жизненно важной инфраструктуры Донбасса. Продолжается работа по улучшению банковских услуг, и в частности для пенсионеров.

"Ведется подробный обмен мнениями по политическим вопросам, таким частности как модальности проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - заявил Сайдик.

По его словам, Трехсторонняя контактная группа довольна таким развитием ситуации, но "в то же время осознает, что значительная часть работ еще не проведена до конца".

Сайдика попросили ответить на вопрос, звучит ли фамилия украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко, когда в Трехсторонний контактной группе происходит обсуждение обмена заложников по формуле "всех на всех".

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"Всех на всех" обсуждается постоянно. Там есть, и там называются разные фамилии", - сказал Сайдик.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам сегодняшнего заседания сообщила, что сдвигов в вопросе освобождения пленных на Донбассе пока нет.