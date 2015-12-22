У Кучмы рассказали о главном итоге работы контактной группы в 2015 году

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Сегодняшняя встреча (участников группы) была последней в этом году. Главным итогом работы Трехсторонней контактной группы в 2015 является прекращение масштабного кровопролития. Есть договоренности об отводе орудий калибром менее 100 мм. С большими сложностями удалось освободить из плена более полусотни украинских граждан. В ряде населенных пунктов Донбасса идут восстановительные работы - линий электропередач, систем водо- и газоснабжения, железнодорожного сообщения, а мирные жители пострадавших районов получают гуманитарным помощь", - сообщила Олифер.

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Как сообщал УНИАН, в состав Трехсторонней контактной группы входят представитель Украины Леонид Кучма, представитель России Азамат Кульмухаметов и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.