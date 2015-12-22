Друга Лозинского и свидетеля "сафари" застрелили на охоте - СМИ

"В Голованевске судачат о том, что напарник Олега Мирошниченко, житель Херсонской области, тоже охотник, якобы выстрелил в кусты, которые зашевелились. Но в кустах был Мирошниченко", — рассказал Сегодня местный житель Михаил Григорчук.

Местные жители также рассказали, что погибший якобы был и на роковой летней охоте с участием Лозинского в 2009-м (после инцидента с Лозинским от тяжелейших травм умер местный крестьянин Валерий Олийнык, экс-нардеп угодил за решетку и до сих пор отбывает наказание, — ред.), но официально имя Олега Мирошниченко в том скандале нигде не всплывало.

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В пресс-службе кировоградской полиции, не озвучивая имен охотников, подтвердили, что действительно в Голованевском районе произошла трагедия на охоте.

"По предварительной информации мужчины охотились, но в результате нескольких выстрелов одна из пуль рикошетом попала в голову одному из охотников. На место происшествия была немедленно вызвана бригада скорой помощи. Пострадавший охотник умер по дороге в больницу, полученные раны оказались несовместимыми с жизнью. Открыто уголовное производство по статье "Убийство по неосторожности", — рассказала спикер кировоградского управления полиции Виталина Бевзенко. Стрелявшему охотнику грозит тюремный срок от 3 до 5 лет.

Справка УНИАН

16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Виктор Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Валерия Олейника. По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева осудил Виктора Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство Валерия Олейника. Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам уменьшил наказание Виктору Лозинскому до 10 лет заключения.

3 июня этого года Бориспольский горрайсуд Киевской области по ходатайству защитников осужденного принял решение освободить Виктора Лозинского с мест лишения свободы из-за болезни. 11 июня Виктор Лозинский по решению суда был освобожден из колонии. 12 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, чтоВиктора Лозинского задержали и доставили обратно в колонию.