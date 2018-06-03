«Телесистемы Украины»: нам, фактически, объявили войну

В начале марта этого года рекламное агентство «Старком Украина» обвинило компанию «Телесиcтемы Украины» в невыполнении условия договора о размещении рекламы бренда PeopleNet. «Старком», получивший за свои услуги 18,6 миллиона гривен, выдвинул требование оплатить ей 10,1 миллиона гривен. Собрание акционеров уполномочило Главу ревизионной комиссии ТСУ Станислава Ляховича рассмотреть конфликт со «Старком Украина» и урегулировать сложившуюся ситуацию. Станислав Ляхович в интервью рассказал о подробностях разбирательства.

Насколько оправданной можно считать нынешнюю позицию ДП «Старком Украина» в отношении ее требований к ЗАО «Телесистемы Украины» об окончательном расчете за выполненные рекламные работы для оператора связи People.net?

Результаты проверки деятельности бывшего менеджмента ЗАО «Телесистемы Украины» (ТСУ), проведённой ревизионной комиссией, дают основания говорить о том, что компания «Старком» выдает себя за жертву далеко не на корректных основаниях. На фоне предлагаемой общественности версии о том, что компания ТСУ решила банально не платить «Старком» за предоставленную рекламу, факты, выявленные ревизионной комиссией, говорят совсем о другом.

Так, в частности, оказалось, что бывший генеральный директор ТСУ Виталий Ворожбит почти в триста(!) раз превысил свои полномочия, при подписании договора с «Старком Украина». Согласно уставным документам компании ТСУ, В.Ворожбит имел право, без согласования с наблюдательным советом компании, подписать договор на сумму не более, чем сто тысяч гривен, на самом же деле общая сумма договора ТСУ со «Старкомом» составила более 28 миллионов гривен. При этом, замечу, 18 млн.грн. по договору компании «Старком» уже выплачены.

Кроме того, в соответствии с Договором «Старком» был обязан предоставлять документы, подтверждающие выполнение третьими лицами услуг по размещению рекламы ТСУ, их цены, стоимость и др., чего, как выяснила комиссия, сделано не было.

И лишь в конце апреля 2008 года, после неоднократных требований с нашей стороны, компанией «Старком» были частично предоставлены копии документов – всего 20 % от общего объема. Проведенный нами анализ свидетельствует, что основную массу документов невозможно связать с конкретными актами выполненных работ, порой даже не прослеживается, что это работы именно по рекламе ТСУ. А, например, документы по размещению рекламы на телевидении отсутствуют в принципе, а ведь это самые большие деньги.

Как вы можете прокомментировать то, что на недавней пресс-конференции руководство «Старкома» заявило о своей готовности к прохождению международного аудита в целях доказательства своей правоты в споре с ТСУ?

Данное заявление компании «Старком» иначе, как абсурдным, рассчитанным на пиар, я назвать не могу. Так в соответствии с итогами проверки ревизионной комиссии выяснилось, что заключенный между компаниями «Старком» и ТСУдоговор был подписан с целым рядом нарушений, в связи с чем компания ТСУ подала иск в суд о признании договора недействительным.

Сегодня рассматривается исключительно вопрос законности договора, а не вопрос факта предоставления услуг, их качества, стоимости и т.д. Более того, я считаю, что аудит, проведенный международной компанией, не может быть объективнее выводов, которые сделают судебные и правоохранительные органы Украины, специально уполномоченные нашим государством.

То есть, вы не согласны решить конфликт мирно?

Здесь, прежде всего, необходимо определиться с терминологией. Что значит «решить конфликт мирно»?

Я не могу согласиться с позицией «Старкома» относительно того, что споры между компаниями, в частности спор между нашими компаниями, являются чем-то недопустимым. Наоборот, я допускаю возможность спора между контрагентами. Другой вопрос – каким путем разрешается спор. Действующим законодательством Украины определена процедура разрешения споров, и мы ее придерживаемся. А позиция «Старкома», в частности заявленная на недавней пресс-конференции, состоит в обратном: никаких судебных разбирательств, спор разрешим при помощи громких, ничем не обоснованных заявлений в прессе. Фактически, нам объявили войну, мы же пытаемся перевести процесс в мирное, законное русло судебного разбирательства. Главное - не допустить возможность развития этой ситуации по не контролируемому сторонами сценарию, что в свою очередь может повлечь трудности в текущей деятельности компаний.

В связи с конфликтом со «Старкомом» у ТСУ возникли большие трудности?

Это скорее технические трудности, легко разрешимые в ходе судебного процесса. Главное, что мы не потеряли контроль над деятельностью ТСУ и ее развитием.

Ярким примером этого могут послужить следующие факты: с февраля 2008 года нами открыта возможность пользоваться услугами мобильной связи еще в 8 регионах, т.е. на сегодняшний день мобильная связь PeopleNet работает уже в 18 регионах; в ближайшие несколько недель откроется еще 2 региона. Кроме того, с начала года количество абонентов выросло на 65 тысяч и составило около 175 тысяч абонентов. Таким образом ТСУ по количеству абонентов занимают пятое место среди всех мобильных операторов Украины, и первое – среди операторов CDMA-стандарта.

Компания сегодня осуществляет переход на оборудование последнего поколения в стандарте 3G, что существенно увеличивает скорости передачи данных. Компанией также продолжается строительство собственной оптоволоконной сети, что позволяет частично уйти от аренды каналов связи и, как следствие, от дополнительной зависимости от владельцев таких сетей.

По вашему, насколько объективны доводы руководства «Старком» о том, что вся ответственность за обнаруженные нарушения в договоре лежит исключительно на составлявшем его юридическом отделе ТСУ?

Заключение многомиллионных контрактов изначально предполагает обоюдный юридический анализ договора, и, собственно, условий подписываемого договора.

Акцентирование же руководством «Старкома» того, что составленный юридическим отделом ТСУ договор не требовал изучения их юристами по причине корпоративного доверия, в данном случае не является убедительным аргументом. Ведь, каждая из сторон при заключении контракта имеет возможность обеспечить своеобразную страховку своих интересов посредством юридической сверки всех возможных нюансов договора. В данном случае претензии «Старкома» обусловлены их же (сознательным или случайным) просчетом на подготовительном этапе заключения соглашения.

Как следует расценивать поведение руководства компании «Старком», в свете его нежелания доказывать свою правоту в суде, и наблюдающейся активности в доказательстве своей правоты только посредством информационных посылов в мас-медиа?

Организация, позиция которой в конфликтных ситуациях основывается на объективных законных преимуществах, как правило, защищает свои интересы в суде.

«Старком» же в этом отношении, учитывая предоставленные им шаткие, ничем не подтвержденные юридические обоснования своей позиции, подобным поведением заставляет задуматься о том, что компания просто пытается выкрутиться из невыгодной для себя ситуации. Кстати, компания «Старком Украина» является дочерним предприятием крупной международной сетевой компании, занимающейся рекламой, и мы не исключаем, что акционеры большого «Старкома» просто не в курсе, чем занимается их украинский менеджмент.

Хотел бы также заметить, что в рамках пиар-кампании, развёрнутой «Старкомом» против ТСУ, допускаются совершенно неприемлемые в цивилизованном обществе методы. Так, например, на проведенной «Старкомом» 13 мая 2008 пресс-конференции некто Андрей Комаров, как «представитель РАВИ - JWT» освещал от имени «Старкома» проблему погашения задолженности ТСУ перед РАВИ, хотя он не является представителем РАВИ.

Можно констатировать, что, не получив ожидавшейся поддержки других рекламных компаний, «Старком» выставляет своих людей под видом коллег по «несчастью», что трудно назвать иначе, чем грубой провокацией.

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Хроника событий вокруг конфликта ТСУ-Старком

В начале ноября 2007 года Наблюдательным советом ТСУ было инициировано проведение Общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения полномочий генерального директора Виталий Ворожбит. Исполняющим обязанности Генерального директора ТСУ был назначен Александр Продан. В начале января 2008 года Общим собранием акционеров Виталий Ворожбит был уволен с должности Генерального директора ТСУ. На его место был назначен Зви Пакула, который приступил к исполнению обязанностей с конца февраля 2008 года. В начале декабря 2007 года В.Ворожбит стал директором по управлению и развитию продуктов оператора мобильной связи компании «Киевстар» (с 5 декабря 2007 года).

История собственно конфликта берет начало 1 февраля 2008 года, когда компания «Старком Украина» подала судебный иск о взыскании долга на сумму 183 тыс. грн. с компании Телесистемы Украины за выполненные и неоплаченные рекламные услуги.

27 февраля суд вынес решение в пользу истца, которое позже было обжаловано ТСУ в апелляционной инстанции.

17 апреля 2008 года, после неоднократных письменных требований ТСУ, то есть более чем через два месяца после подачи «Старком Украина» судебного иска, компанией «Старком» были предоставлены предусмотренные договором отчеты о выполнении работ и расходовании средств.

22 апреля 2008 года собрание акционеров ТСУ признало неудовлетворительной деятельность в 2007 г. бывшего менеджмента ТСУ. Ревизионной комиссией было, в частности, установлено, что имело место нецелевое использование инвестиционных и кредитных средств. Акционеры пришли к выводу, что нецелевое и нерациональное использование средств, а также их несогласованное распределение носили систематический характер.

Собрание акционеров уполномочило Главу ревизионной комиссии ТСУ Станислава Ляховича рассмотреть конфликт ТСУ с ДП «Старком Украина» и урегулировать сложившуюся ситуацию с целью защиты прав акционеров общества, а также защитить финансовые средства, которые были вложены в развитие компании. Собрание акционеров, в частности, проанализировало конфликт ТСУ с ДП «Старком Украина», которое оказывало рекламные услуги оператору. В ходе внутреннего аудита был установлен ряд нарушений со стороны бывшего менеджмента компании, допущенных при подписании рекламного договора ТСУ со «Старкомом», который был подписан 01.12.2006 г. со стороны ТСУ — В.Ворожбитом (со стороны «Старкома» —К.Стрюковым), при этом В.Ворожбитом были превышены полномочия по суме договора (почти в 300 раз), согласно которым он имеет право подписывать без согласования с акционерами. По состоянию на апрель компанией «Старком Украина» было заявлено к оплате 28,7 млн. грн., при этом ТСУ уже оплатила 18,6 млн. грн. Акционеры ТСУ считают, что подача «Старком Украина» иска о взыскании долга на сумму 183 тыс. грн., или менее чем на сотую часть спорной суммы, свидетельствуют о том, что «Старком Украина» просто не имеет документов, подтверждающих тот объем задолженности, на который компания претендует. Компания ТСУ готова удовлетворить финансовые претензии «Старкома», однако в случае наличия документов, подтверждающих объем задолженности.

Руководитель «Старкома» К.Стрюков отрицает такие подозрения. По его данным, юристы компании уже отправили в ТСУ официальную претензию с документами, которые подтверждают выполненные объемы работ и их стоимость. Он выразил надежду, что до суда дело не дойдет.

По мнению главы юридического бюро «Сафронов и партнеры» Валерия Сафронова, у «Старкома» практически нет шансов выиграть суд у ТСУ, т.к., скорее всего, подтверждающих документов на сумму в 10 млн.грн. нет, иначе иск был бы предъявлен на эту сумму, а не на 183 тыс.грн. По его словам, «Старком» рассчитывал получить деньги путем психологического давления на ТСУ.

Бывший гендиректор ТСУ В.Ворожбит также утверждает, что его действия всегда были в рамках полномочий, и если были необходимы дополнительные согласования и утверждения, то менеджмент компании их получал от акционеров. 25 апреля в интервью proIT В.Ворожбит отметил, что выдвигаются допущения о том, что была задействована некая схема для того, чтобы обойти ограничения, установленные в документах компании. При этом говорится о том, что был подписан рамочный контракт и суммы, которые были в приложениях. «Здесь есть несколько важных моментов. Как любой цивилизованный оператор компания «Телесистемы Украины», перед тем, как выбрать рекламное агентство, проводило тендер. В тендере участвовал практически весь спектр ведущих рекламных агентств Украины. Исключение делалось для тех, которые работали с конкурентами – эти агентства не привлекались к тендеру. Результаты тендера были представлены наблюдательному совету, утверждены и после этого был подписан рамочный договор», - сообщил он. В.Ворожбит подчеркнул, что подписание рамочного договора - это абсолютная типичная практика на рынке, когда речь идет о долгосрочном сотрудничестве в большом проекте подписывается рамочный договор, в котором прописываются основные положения, а после этого уже идет подписание приложений про конкретные работы или услуги, которые по этому договору производятся. «Мы пошли стандартным путем, поэтому усматривать тут какие-то ухищрения, на мой взгляд, не корректно», - отметил он. В то же время в ответах В.Ворожбита не прозвучало основное: согласовывал ли он сумму договора с акционерами (наблюдательным советом). Он также сообщил, что не исключает обращения в суд, если его «деловая репутация и честь и достоинство будут нарушаться».

7 мая компания ТСУ обратилась с иском к «Старкому» в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным договора, заключенного со «Старкомом» в 2006 году. В исковом заявлении отмечается, что договор был заключен с нарушениями, так как гендиректор ТСУ В.Ворожбит не имел права подписывать договор на сумму более 100 тыс.грн. без предварительного согласования проекта договора и получения полномочий от наблюдательного совета ТСУ.

Глава «Старком Украина» К.Стрюков считает, что выплатив «Старкому» две трети от суммы договора, ТСУ тем самым признали действительным договор. Он также отметил, что для разрешения конфликта компания согласна пригласить международного аудитора, о чем известила ТСУ (в ТСУ о таком письме ничего неизвестно).

Сидор Иванов