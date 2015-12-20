Безвизовый режим с ЕС даст украинцам возможность путешествовать без виз еще в 57 стран – Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

«Вопрос подписания безвизового режима с ЕС, со странами Шенгенской зоны, открывает для нас новые возможности с так называемым «белым списком» Шенгена, туда входят 57 стран, и путешествия во многие страны, начиная от Южной Кореи и заканчивая Мексикой и Уругваем...», - отметил Порошенко.

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По словам Порошенко, перед украинскими дипломатами откроются возможности быстро расширить перечень стран, куда граждане нашего государства могут путешествовать.

«Это повышение авторитета и уважения к украинскому паспорту, привлекательность украинского гражданства», - добавил он.

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Также Петр Порошенко сообщил, что визовая либерализация с Евросоюзом облегчает Украине переговоры об упрощении визового режима с США, Австралией и Канадой.

«Это (получение Украиной безвизового режима с ЕС – УНИАН) значительно облегчает переговоры по облегчению визового режима с Австралией, Канадой, США», - сказал он.

При этом Порошенко добавил, что между этими странами и Украиной может быть достигнута значительная либерализация визового режима.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинцы в 2016 году получат возможность без виз путешествовать в страны ЕС, что укрепит связи Украины и Европы.