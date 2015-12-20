Порошенко: украинцы в 2016 году получат возможность без виз путешествовать в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинцы в 2016 году получат возможность без виз путешествовать в страны ЕС, что укрепит связи Украины и Европы.

Об этом он сказал в интервью одному из украинских телеканалов.

"Я не имею никакого сомнения, что в 2016 году украинцы получат право безвизовых поездок в ЕС", - отметил президент.

"Это новая степень свободы для украинцев. Человек может поехать без визы, посмотреть, что представляет собой Европейский Союз, в чем его преимущества, и я уверен, что это увеличит уровень поддержки европейской интеграции Украины", - добавил президент.

Он убежден, после предоставления Евросоюзом безвизового режима для Украины откроются уникальные возможности.

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"Это вопрос возможности свободы для украинских ученых, которые смогут свободно путешествовать без каких-либо бюрократических формальностей и расширять круг своей деятельности, это вопрос контактов между людьми, потому что нам известно, сколько украинцев сейчас работает за границей, семьи были разорваны... Безусловно, это упрощает и укрепляет нашу связь с ЕС, сейчас для нас открываются совершенно новые, уникальные возможности", - отметил Порошенко.

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