Немецкие футбольные хулиганы собрались перед польскими секторами

Австрийская полиция задержала в воскресенье вечером в городе Клагенфурт около 100 немецких болельщиков, приехавших на матч польской и германской сборной в рамках Евро-2008.

Как сообщает австрийское радио, футбольные хулиганы из Германии, собравшись перед фан-зоной польских болельщиков провоцировали их "праворадикальными лозунгами". Полиция оперативно отсекла провокаторов и арестовала их.

Накануне в городе были также задержаны 17 футбольных хулиганов. Девять из них были освобождены уже в воскресенье.