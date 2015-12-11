В Сумах памятник борцам за советскую власть заменят на мемориал погибшим в АТО
15:21, 11 декабря 2015Общество
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В Сумах на центральном городском кладбище демонтируют памятник борцам за советскую власть, который сейчас расположен на месте захоронения «Братская могила жертв гражданской войны» для установления мемориала сумчанам, павшим в зоне проведения антитеррористической операции.
В Сумах демонтируют памятник борцам за советскую власть / sumy.depo.ua
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Сумской городской совет принял сегодня на сессии.
За это решение проголосовали 36 депутатов (всего в горсовете 42 депутата).
Отмечается, что такие изменения связаны с реконструкцией места захоронения жертв гражданской войны, которое входит в состав мемориала «Слава Героям», который сейчас строят на центральном городском кладбище.
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По мнению сумских депутатов, будет целесообразным переместить памятник борцам за советскую власть на соответствующее захоронение на Тимирязевском кладбище.
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