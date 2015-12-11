В Сумах памятник борцам за советскую власть заменят на мемориал погибшим в АТО

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Сумской городской совет принял сегодня на сессии.

За это решение проголосовали 36 депутатов (всего в горсовете 42 депутата).

Отмечается, что такие изменения связаны с реконструкцией места захоронения жертв гражданской войны, которое входит в состав мемориала «Слава Героям», который сейчас строят на центральном городском кладбище.

Читайте такжеМэр Глухова отомстил Ленину за вынужденную эмиграцию предков

По мнению сумских депутатов, будет целесообразным переместить памятник борцам за советскую власть на соответствующее захоронение на Тимирязевском кладбище.