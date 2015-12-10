Отличить вооруженных людей от мирных за 2,6 км: адвокат Савченко просит провести следственный эксперимент

"Новиков подал ходатайство о проведении следственного эксперимента: найти вышку, залезть и отличить вооруженных людей от мирных за 2,6 километра", – сообщает Радио Свобода.

Суд решил рассмотреть вопрос о проведении дополнительного следственного эксперимента 14 декабря.

Следующее заседание по делу Савченко назначили на 11:00 14 декабря.

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Ранее сегодня стало известно, что адвокаты украинского штурмана Надежды Савченко не будут оспаривать решение российского суда первой инстанции, каким бы оно не было.

Напомним, украинская летчица Надежда Савченко решила начать сухую голодовку после того, как российский суд вынесет ей приговор. Первые 10 дней летчица еще будет пить жидкость, дальше – откажется и от этого.