Защита Савченко не будет подавать апелляции независимо от решения суда – адвокат

Об этом заявил адвокат Савченко Илья Новиков, передает Радио Свобода.

«Я получил четкие инструкции о том, что каким бы не был приговор, защита апелляционную жалобу подавать не будет по многим причинам», – сказал Новиков в среду после заседания Донецкого горсуда России.

По его словам, на этом настаивает сама Надежда Савченко.

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«Для нее главная причина – моральная: не нужно своими действиями создавать у людей впечатление, что в России есть суд. Суда в России нет, ни первой инстанции, ни второй, ни десятой. А значит не нужно давать основания думать, что суд есть. Никакого другого шанса у российского правосудия не будет. Первая инстанция – последний шанс. С вынесением приговора процесс Надежды Савченко как судебный этап в России закончится», – подчеркнул Илья Новиков.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская летчица Надежда Савченко решила начать сухую голодовку после того, как российский суд вынесет ей приговор. Первые 10 дней летчица еще будет пить жидкость, дальше – откажется и от этого.