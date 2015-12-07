Савченко намерена объявить сухую голодовку после приговора

Украинская летчица Надежда Савченко решила начать сухую голодовку после того, как российский суд вынесет ей приговор, рассказала сестра летчицы в интервью ТСН.

Убедить этого не делать летчицу уже никто не сможет, отметила Вера Савченко.

"Мы понимаем, что вроде бы 24 декабря завершается судебный процесс. Когда приговор будет: или до, или после Нового года. В любом случае после лживого решение Надя возобновит голодную забастовку. При чем через 10 дней – это будет сухое голодание. Первые десять дней голодная забастовка – это просто вода. А потом будет голодать и не будет пить жидкость. Только дышать", - рассказала Вера о намерениях сестры.

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Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала в ПАСЕ.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.