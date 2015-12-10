Порошенко утвердил эмблему и флаг Национальной полиции (фото)

Текст соответствующего документа обнародован на сайте главы государства.

Отмечается, что эмблемой Национальной полиции Украины является серебряная (белая) восьмиугольная лучистая звезда, в центре которой размещено изображение малого Государственного Герба Украины.

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Флагом Национальной полиции является прямоугольное полотнище темно-синего цвета, в центре которого размещена эмблема Нацполиции.

Кроме этого, этим же указом утвержден образец служебного знамени территориального органа, научно-исследовательского учреждения Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, Порошенко подписал указ "О Дне Национальной полиции Украины", который будут отмечать 4 августа.