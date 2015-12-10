4 августа ежегодно в Украине отмечается день полиции - указ Порошенко

Президент Петр Порошенко подписал указ «О Дне Национальной полиции Украины».

Текст соответствующего документа размещен на сайте главы государства. Согласно документу, Порошенко установил праздник - День Национальной полиции Украины, который отмечать ежегодно 4 августа - в день подписания президентом Украины Закона Украины «О Национальной полиции». Читайте такжеПорошенко подписал указ о чествовании памяти Ивана Франко Также признать утратившим силу указ президента Украины от 17 ноября 1992 года №567 «О Дне милиции». Указ вступает в силу со дня опубликования.

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