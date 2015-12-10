4 августа ежегодно в Украине отмечается день полиции - указ Порошенко
10:39, 10 декабря 2015Общество
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Президент Петр Порошенко подписал указ «О Дне Национальной полиции Украины».
Порошенко подписал указ о Дне полиции / УНИАН
Текст соответствующего документа размещен на сайте главы государства.
Согласно документу, Порошенко установил праздник - День Национальной полиции Украины, который отмечать ежегодно 4 августа - в день подписания президентом Украины Закона Украины «О Национальной полиции».
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Также признать утратившим силу указ президента Украины от 17 ноября 1992 года №567 «О Дне милиции».
Указ вступает в силу со дня опубликования.
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