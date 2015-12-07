Россия "вступила на тропу войны" задолго до Революции Достоинства, у Крыма нет будущего в РФ - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, где была представлена монография "Донбасс и Крым: цена возвращения", подготовленная учеными института.

"Нельзя забывать, что Украина вмонтирована в геопространство и втянута в вооруженный конфликт. И как бы там ни было, и на национальную безопасность Украины, в первую очередь, и на глобальную безопасность, и на сроки возвращения Донбасса и Крыма напрямую влияют решения, принимаемые в Кремле", - сказал Горбулин.

По его словам, "у нас нет сомнений в том, что у Донбасса и Крыма нет будущего в России, и сама Россия это понимает".

Горбулин уверен, что "рано или поздно это поймут и жители оккупированных территорий". "Но до тех пор, пока там находятся российская оккупационная армия, спецслужбы и марионеточные режимы, возвращение невозможно", - отметил он.

Как сказал Горбулин, сейчас все усилия должны были сосредоточены на том, чтобы "заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма".

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"Вне всяких сомнений, Россия все эти годы готовилась к глобальной войне и продолжает к ней готовиться, наращивая свои военные мускулы. Начиная с 2007 года в России осуществляется масштабное перевооружение и реорганизация вооруженных сил", - сказал эксперт и добавил, что в РФ проведены "идеологическая мобилизация" и "информационное перепрограммирование населения, которое граничит с зомбированием".

"Россия вступила на тропу войны еще задолго до начала Революции Достоинства и уходить с нее пока не собирается", - сказал он.

По мнению Горбулина, санкционное давление Запада на Россию, моральная и политическая изоляция агрессора являются "важнейшими составляющими нашего успеха".

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Горбулин также отметил, что сегодня лейтмотивом минского переговорного процесса является то, как заставить Россию покинуть Донбасс. "Многие активно критикуют Минские договоренности. Нужно признать, что в ряде случаев их критика может быть оправдана. Однако, в данный момент времени нет альтернативного несилового способа согласования интересов", - сказал он.