Байден посетил аллею героев Небесной сотни (фото)

16:05, 07 декабря 2015
Общество
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В понедельник, 7 декабря, в ходе своего визита в Киеве вице-президент США Джозеф Байден почтил память героев Небесной сотни. 

usembassy.gov

Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

"Вице-президент США Дж.Байден почтил память Небесной сотни и положил именной медальон у мемориала погибшим", - говорится в сообщении.

usembassy.gov

Ранее депутаты с вице-президентом США Джо Байденом обсудили Минские соглашения, борьбу с коррупцией в Украине и новый состав правительства. 

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Также американский чиновник провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

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