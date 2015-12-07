Байден посетил аллею героев Небесной сотни (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

"Вице-президент США Дж.Байден почтил память Небесной сотни и положил именной медальон у мемориала погибшим", - говорится в сообщении.

Ранее депутаты с вице-президентом США Джо Байденом обсудили Минские соглашения, борьбу с коррупцией в Украине и новый состав правительства.

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Также американский чиновник провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.